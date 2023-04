Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi

Bartin'da bir restoranda çalışan 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sorumlu İsa Temür, güvenlik kamerası kayıtlarında tespit edilerek tutuklanmıştı. Mahkeme, Temür'ü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak sanığın avukatı, cezanın fazla olduğunu iddia ederek itirazda bulundu. Bölge İdare Mahkemesi, cezayı 7,5 yıla indirdi. Mahkeme, sanığın saygılı tutumu ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini hafifletici indirim sebebi kabul ederek sanığın cezasını 6 yıl 3 aya indirdi. Melek K., kızıyla birlikte restoranda çalışırken yaşanan olayın ardından sanığın tehditlerine maruz kaldıklarını ve can güvenliklerinin olmadığını belirtti.

BARTIN'da yaşayan Melek K., çalıştığı restoranın mutfağında 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıyan İsa Temür'ün (41), saygın tutum indirimi yapılarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edilmesine tepki gösterdi. Melek K., "Seni ve anneni öldüreceğiz. Ben bir şey yapmadım, 10 ay boşu boşuna cezaevinde yattım' diye tehditte bulunuyor. Benim ve kızımın can güvenliği yok" dedi.

Olay, geçen yıl 18 Mayıs'ta kent merkezindeki bir restoranda meydana geldi. Annesi Melek K.'nin bulaşıkçı olarak çalıştığı restoranda stajyer olarak çalışan Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencisi K.G., annesinin izinli olduğu günde, restoran sorumlusu İsa Temür'ın mutfakta cinsel istismarına uğradı. K.G., durumu annesi Melek K.'ye anlattı. Bunun üzerine anne ve kızı polise giderek şikayetçi oldu. Mutfaktaki güvenlik kamerasının kayıtlarında cinsel istismarda bulunduğu belirlenen İsa Temür, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Melek K., "Geçen hafta bu şahıs kızımı yine sokakta görüyor, sıkıştırıp tehdit ediyor, 'Seni ve anneni öldüreceğiz ben bir şey yapmadım, 10 ay boşu boşuna cezaevinde yattım' diye tehditte bulunuyor. Kızım sonra bunu bana anlattı. Şu anda benim ve kızımın can güvenliği yok. Benim ve kızımın başına bir şey gelirse, bunun hesabını kim verecek. Ben adalet istiyorum. Benim her şeyim mahvoldu. Şu anda ben ilaç kullanıyorum. Kim ne düşünürse düşünsün, şahsın bunu yaparken, güvenlik kamera görüntüleri de var. Bizim her şeyimiz mahvoldu. Ben adalet istiyorum" dedi.