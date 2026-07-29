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Tacikistan tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Beylikdüzü'nde yakalandı

Tacikistan tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Beylikdüzü'nde yakalandı
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Tacikistan yetkili makamlarınca 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Tacikistan uyruklu B.K. (47), Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tacikistan yetkili makamlarınca 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Tacikistan uyruklu B.K. (47), Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, Tacikistan yetkili makamlarınca Özbekistan'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve kırmızı bültenle aranan B.K.'nın (47) İstanbul'da olduğu belirlendi. Şüphelinin, uyuşturucu maddelerin saklanması ve depolanmasında kullanılan adresleri temin ettiği, bu yasadışı faaliyetlerden de haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE YAKALANDI

Şüphelinin Beylikdüzü'nde bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, 27 Temmuz Pazartesi günü operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında gözaltına alınan B.K., emniyete götürüldü. Emniyetteki gerekli yasal işlemleri tamamlanan şüpheli B.K.'nın, hakkında yürütülen adli süreç kapsamında sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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