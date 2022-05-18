Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor - Haberler

İZMİR'de yaşayan mobilya ve dekorasyon ustası İsmail Güven (56), 20 yıl önce ara verdiği resim çalışmalarına emekli olunca geri döndü. Sattığı tablolarının gelirini hasta çocuklara bağışlayan Güven, 11 Haziran'da açacağı 'Cumhuriyet'in 99'uncu yılında 99 eser' isimli ilk sergisinin gelirini de Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na ( Lösev ) bağışlamaya hazırlanıyor.

Mobilya imalatçısı, evli İsmail Güven, 20 yıl ara verdiği resim sanatına, emekli olduktan sonra geri döndü. Eşi Hacer Güven'in kanser hastalığına yakalanmasının ardından sağlık konusunda hassasiyeti artan Güven, bir etkinlikte satışa çıkardığı tablolarından elde ettiği geliri Dubai'de tedaviye başlayan SMA Tip 2 hastası 3,5 yaşındaki Defne Işıkdere için yürütülen kampanyaya bağışladı. Tedaviyle yaşadığı gelişimini takip ettiği Defne'nin sağlığına kavuşması umudu, Güven'e ilham oldu. Tablolarından elde ettiği geliri, sosyal sorumluluk bilinciyle hasta çocuklar için bağışlamaya karar veren Güven, 11 Haziran'da açacağı ilk sergisinin gelirini de LÖSEV'e bağışlamaya hazırlanıyor.