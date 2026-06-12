tabii'nin yeni dizisi "Sumud" yarın izleyicilerle buluşacak

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Sumud", yarından itibaren tüm bölümleriyle izleyicilerle buluşacak.

Senaryosunu Abdüsselam Durmaz, İsa Yıldız, Uhud Tekin ve Ali Çakmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor.

Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'te gerçekleştirilen dizinin özel gösterim programında basın mensuplarına açıklamada bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye'nin bugüne kadar Filistin'in özgürlük mücadelesine en fazla destek veren ülkelerden biri olduğunu belirterek TRT olarak bu anlamda Filistin halkıyla dayanışmayı canlı tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu dayanışmayı yalnızca söylem düzeyinde bırakmadıklarını ifade eden Sobacı, yayın ve yapımlarda da Filistinlilerin sesini duyurmaya gayret ettiklerini aktardı.

"Sumud, kısaca onurlu bir halkın varoluş mücadelesini ifade ediyor"

Sobacı, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ün ardından bazı uluslararası dijital platformların Filistin içeriklerini kataloglarından çıkardığını hatırlatarak buna karşı tabii'de "Filistinlilerin Öyküleri" kategorisi oluşturduklarını ve TRT arşivindeki Filistin içeriklerinin bir araya getirildiği bilgisini verdi.

"Sumud" dizisiyle birlikte Filistin'e olan dayanışmanın bambaşka bir noktaya ulaştığına dikkati çeken Sobacı, şunları kaydetti:

"Arapça bir kelime olan 'Sumud' kelimesi direniş, azim, kararlılık anlamına geliyor. Söz konusu Filistin olduğunda sumud kelimesi sadece bir fiziksel direniş anlamına gelmiyor, onun çok daha ötesine geçerek bambaşka anlamlar kazanıyor. Sumud kelimesi yıllardır İsrail'in işgali altında olan Filistinliler için aslında köklerine sıkı sıkıya sarılmayı, işgal girişimine karşı topraklarını savunmayı ve zulüm devam etse dahi aslında günlük hayatlarına devam etme iradesini, kararlılığı, kısaca onurlu bir halkın varoluş mücadelesini ifade ediyor."

Sobacı, aynı zamanda dizinin Gazze meselesine ilişkin toplumsal hafızayı canlı tuttuğunu ve Filistin'deki mücadeleye yönelik farkındalığı artırmak açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Tek bir yapımla Gazze ve Filistin'de yaşananların tüm boyutlarıyla anlatılmasının mümkün olmadığının altını çizen Mehmet Zahid Sobacı, dizinin bu alanda yeni yapımlara öncülük edeceğine inandığını ifade etti.

"Mümkün olduğu kadar gerçekte yaşananlara yakın her şeyi çekmeye çalıştık"

Dizide "Melisa Sword" karakterini canlandıran Şifanur Gül, oynadığı karakterin sumud kelimesinin anlamında olduğu gibi dirençli ve kararlı birisi olduğunu aktararak, "Melisa, köklerini bulmak için Filistin'e gidiyor. Orada karşılaşacağı tabloyu başta bilmiyor. Ancak çok güçlü ve onurlu bir karakter. Filistin halkı gibi gördüklerine rağmen orada olmaktan vazgeçmeyen, mücadele etmeye devam eden ve onların mücadelesine dahil olan güçlü bir doktor." dedi.

Oyuncu Yıldız Kültür de dizideki "Ayşe Nine" rolüne dair, "Kadının gücünü, direncini, dayanıklılığını anlatan bir karakter. Çok acı çekmiş, gözünün önünde kızı, damadı, torunu katledilmiş. Tek torunuyla kalmış, torununa kol kanat gelmiş, sevgi dolu bir kadın. Yalnız torununa değil, etrafındaki herkese yardım etmeye çalışan, elinden geldiğince onların arkasında duran bir karakter." diye konuştu.

Oyuncu Emre Kıvılcım, Filistin'de yaşananlar karşısında birçok insan gibi kendisini çaresiz hissettiğini söyleyerek, projede yer almanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Bir oyuncu olarak Filistin meselesine dikkat çeken bir yapımda bulunmaktan gurur duyduğunu belirten Kıvılcım, mesleğini icra ederek bu konuda elinden gelen katkıyı sunabilmenin kendisi için çok değerli olduğunu dile getirdi.

Oyuncu Burak Hakkı ise dizide Filistinli doktor "Ahmed Musa" karakterini canlandırdığını aktararak, "Ahmed Musa, aynı zamanda bilge bir kişi. Halkını savunan, vatansever biri. Mümkün olduğu kadar gerçekte yaşananlara yakın her şeyi çekmeye çalıştık. Bu seyirciye de iyi yansıyacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ayça Varlıer, Ülkü Duru, Enes Külahçı, Emir Çiçek, Aras Efe Babacan, Cihan Şimşek, Berfin Kıymaz, Ali Yula, Hilal Çelik, Süleyman Kabaali, Teoman Gelmez ve Sude Oduncu rol alıyor.

Aksiyon ve dram türündeki yapım, Filistinli bir baba ve Türk bir annenin kızı olan genç bir doktorun kendini ve geçmişini keşfetme hikayesini anlatıyor.