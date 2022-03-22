KIRŞEHİR (İHA) - Tabiat Parkı, 7+13 yıllığına devredildi

KIRŞEHİR Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkı İşletmesi 7+ 13 yıllığına yerel işletmeciye törenle teslim edildi.

Devir Teslim töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Musa Kaya, 2010 yılında bölgenin Tabiat Parkı olarak ilan edildiğini ve büyüklüğünün bin 310 dönüm olduğunu söyledi. Kaya, bu güne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü'nün Aşıkpaşa Tabiat Parkı'na 28 milyon 500 bin civarında harcama gerçekleştirdiklerini belirtti. Bölgeyi ihale usulü ile devralan AK Parti eski İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu ise; "Bölgede bakanlığın çok büyük yatırımı var. Biz de Kırşehir için elimizi taşın altına koyarak bölgeyi en kısa süre içerisinde faaliyete geçireceğiz. Alan çok büyük ve il merkezine de yakın bölgede, çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Aşıkpaşa Mahallesinde yer alan 311 ada 202 parseldeki orman vasıflı maliye hazinesi; bin 310 dönüm alan 2010 yılında Aşıkpaşa Tabiat Parkı olarak ilan edilmişti. İçerisinde; Tabiat Müzesi, yöresel ürün satış noktası, kafeterya, kır lokantası, spor destek ünitesi, tenis kortu, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, mini futbol sahası, gözetleme kuleleri gibi alanları da içerisinde barındırıyor. Yapılan sözleşme ile bölge MSR Sosyal Hizmetler Otomasyon Gıda İnşat Nakliye Yemekçilik Temizlik Taahhüt Sanayi TİC. Ltd. Şti 'ye 7+ 13 yıllığına verildi.