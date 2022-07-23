TABANCAYLA VURUP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER; O ANLAR KAMERADA - Haberler

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TABANCAYLA VURUP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 4 kişilik grup, önünün kesip tabancayla yaraladıkları kişiyi silahın kabzası ve taşlarla öldüresiye dövdü.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 4 kişilik grup, önünün kesip tabancayla yaraladıkları kişiyi silahın kabzası ve taşlarla öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Sokak'ta meydana geldi. Otomobille gelen bir grup, ismi öğrenilemeyen kişinin önünü kesip tabancayla ateş etti. Yaralanan kişi, bir süre kaçtıktan sonra yere düştü. 4 kişilik grup yanına geldikleri yaralının yüzüne tabanca kabzası ve taşla defalarca vurup, tekmeleyerek öldüresiye dövdü. Bir süre sonra şüpheliler bölgeden ayrıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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