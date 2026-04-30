T625GÖKBEY, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Genel Maksat Helikopteri T625GÖKBEY'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk teslimatı gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "İlerleyen yıllarda Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 15 adet, İçişleri Bakanlığımıza 42 adet daha GÖKBEY teslimatı gerçekleştireceğiz" dedi.

TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesinde; yerli ve milli imkanlarla üretilen Genel Maksat Helikopteri T625GÖKBEY'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimat töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı. Programda konuşan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli havacılık sanayinin ulaştığı seviyeye hep birlikte şahitlik ettiklerini belirterek, "GÖKBEY'imizin tasarımı neredeyse tüm ana ve alt sistemlerinin üretimi, testleri ve sertifikasyonu milli imkanlarla gerçekleştirilmiştir. Bu gurur başta TUSAŞ olmak üzere emek veren 200'ün üzerinde faaliyet gösteren firmalarımıza aittir. GÖKBEY'imizin yolculuğu başkanlığımız ile TUSAŞ arasında Haziran 2013'te Özgün Helikopter Programı Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla başladı. Programdan muradımız yüksek irtifa ve farklı iklim koşullarında gece ve gündüz görev yapabilecek milli ve özgün bir genel maksat helikopteri geliştirmekti. GÖKBEY, büyük bir azimle yürütülen çalışmalar neticesinde ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirdi. Son derece anlamlı bir günde 29 Ekim 2024'te ise Jandarma Genel Komutanlığı'mıza ilk teslimatını yaptık. Bugüne kadar toplam 5 GÖKBEY helikopterimizi Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim ettik. Milli teknoloji hamlemizle ülkemizi fersah fersah öteye taşıyan adımlar atabildiğimizi de görüyoruz. Bu atılan adımlar bize gurur verirken uluslararası sahnede de gıpta ile takip edildiğini de yine ifade etmek isterim" dedi.

'KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'MIZA 15 GÖKBEY TESLİMATI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

HÜRJET imza töreni için İspanya'dayken Türk Savunma Sanayi'ne yönelik ilgiye şahit olduklarını söyleyen Görgün, "Geçen hafta NATO Genel Sekreteri ekosistemimizde duyduğu hayranlığı bir kez daha ifade etti. Her hafta onlarca uluslararası heyet iş birliği için ziyaretlerimize geliyor. Şirketlerimiz dünyanın dört bir köşesinden gelen talepleri değerlendiriyor. Türkiye neredeyse çeyrek asır önce ektiği tohumların meyvelerini topluyor. GÖKBEY'de bir platform olmanın ötesinde Türkiye'nin yaşadığı bu dönüşümün ve milli inovasyon gücünün en somut örneklerinden biridir. İlerleyen yıllarda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mıza 15 adet, İçişleri Bakanlığımıza 42 adet daha GÖKBEY teslimatı gerçekleştireceğimizi yine ifade etmek isterim. Diğer kullanıcılarla beraber GÖKBEY programı dahilinde toplamda 83 helikopteri kurumlarımızın hizmetine sunacağız. GÖKBEY sahip olduğu özelliklerle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mızın hizmetlerine önemli katkılar sunacak. Çok yönlü kullanım imkanıyla Kara Kuvvetlerimizin harekat kabiliyetini ve görev esnekliğini daha da artıracak. GÖKBEY'in Kara Kuvvetleri envanterine girmesi sahadan beslenerek zaman içinde daha da gelişecek dinamik bir sürecin de bir başlangıcı olduğunu da söylemek gerekir. Geri bildirimler doğrultusunda görev ekipmanları zenginleşecek, yeni alt sistem entegrasyonlarıyla platformlarımızın kabiliyeti giderek derinleşecektir" diye konuştu.

'GÖKBEY'DE YERLİLİK ORANI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE'

GÖKBEY'in hem sivil hem de askeri sahada kullanılmasının Türkiye'nin gücüne güç katacağını söyleyen Görgün, "Bunun yanı sıra tıpkı birçok platformumuzda olduğu gibi GÖKBEY'in de ihracat başarısı yakalayacağına tüm kalbimle inanıyorum. Öte yandan yerli motorumuz TS-1400'ün GÖKBEY platformuna entegrasyonuna yönelik sertifikasyon süreçlerine de devam ettiğini söylemek gerekir. GÖKBEY'de yerlilik oranımız bugün itibariyle yüzde 70'in üzerinde. Yerli motor entegrasyonu ile bu oranın yüzde 80'inin üzerine çıkarmış olacağız inşallah. GÖKBEY'in savunma sanayimizin mihenk taşları arasında sayılabilecek yerli motorlarımızla semalarda olması milli teknoloji hamlemizin stratejik çıktılarından biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

ORGENERAL TOKEL: BEKA SİSTEMİNİN KURULMASI FAALİYETLERE DEVAM ETMEKTEDİR

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise yaptığı konuşmada, milli, modern bir savunma sanayine sahip olmanın önemine dikkat çekerek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak savunma sanayi projelerine, dünyada ve bölgemizde meydana gelen gelişmelerin geleceğe yansımaları, yaşanan çatışmalardan alınan ders ve tecrübeleriyle teknolojideki hızlı gelişmeleri dikkate alan bir yaklaşım ve vizyonla bütün projelere destek ve yön vermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın önceliklendirme vizyonu ve direktifleriyle Kara Kuvvetleri Komutanlığımız Kamikaze Dron ve İHA uzun menzilli füzeler, entegre ve çok katmanlı hava savunma sistemleriyle bunları koruyacak beka sisteminin kurulmasına yönelik faaliyetlere devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ BİR YETENEĞE KAVUŞMUŞ OLACAĞIZ'

Orgeneral Tokel, yerli ve milli olarak üretilen insanlı sistemlere olan ihtiyaçlarının da devam ettiğini belirterek, "Savunma sanayimizin önemli firmalarından biri olan TUSAŞ da insanlı sistemleri geliştirip günümüzün teknolojisine paralel olarak modernize ederek Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza önemli katkılar sağlamaktadır. GÖKBEY Helikopteri ile modern, uluslararası standartları ve birleşik müşterek harekat ihtiyaçlarını karşılayabilen milli hava aracımızı Kara Kuvvetleri envanterine dahil ederek önemli bir yeteneğe kavuşmuş olacağız" dedi.

'GÖKBEY İLK YERLİ HELİKOPTERİMİZ'

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da, "İlkler her zaman önemlidir. GÖKBEY bizim her şeyiyle yerli ilk helikopterimiz. İnşallah bu ilkler çoğalarak artacak. Her bir alanda o ilkler onlara, onlar yüzlere, yüzler inşallah binlere ulaşacak. Bu teslimat iki helikopterden birincisi. İkincisini inşallah haziran ayında gerçekleştireceğiz. Üretim ve teslimat çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Hem Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mıza hem diğer kuvvetlerimize inşallah bu sene ve önümüzdeki senelerde hızla artan sayıda teslimatlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu ilklerin yapılmasında, bu teslimatların yapılmasında herkesin çok emeği var. Bunların en başında Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Eğer onun direktifleri, onun yol açıcı kararları olmasaydı biz bu teslimatları, bu törenleri yapamazdık. Savunma Sanayi Başkanlığımızın çok emekleri var. Eğer onlar bu projelerde yol açıcı olmasalardı, destekleyici olmasalardı biz bu projeleri gerçekleştiremezdik. TUSAŞ Yönetim Kurulu'ndan başlayarak, çalışanların çok emekleri var. Onların sayısız, bitmeyen, tükenmeyen emekleri, uykusuz geceleri olmasaydı biz bu teslimatları yapamazdık. Ben ümit ediyorum ki bunlar artarak devam edecek ve özgün ürünlerimiz artık tüm envanterimizi çok uzak olmayan bir gelecekte kaplayacak. İnşallah her bir ürünümüz, kullandığımız her bir platform bu ve buna benzeyen benzer yerli ve milli fabrikalarımızda bizler tarafından yapılacak ve bizler tarafından teslim edilecek" dedi.

Konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleştirildi. T625 GÖKBEY'in teslimat belgeleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'e verildi.

MİLLİ İMKAN VE KABİLİYETLER KULLANILARAK ÜRETİLİYOR

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak ve tasarlanarak üretiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı