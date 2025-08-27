T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'nı Ziyaret Etti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, Sakarya'da düzenlenen TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'na ziyarette bulundu.

HAVELSAN ve T3 Vakfı tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Sahası'nda gerçekleştirilen final yarışlarını ziyaret eden Hıdır, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile yarışmacı takımların stantlarını gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Hıdır, AA muhabirine, bu yıl 57 farklı teknoloji yarışmasının icra edildiğini, bunları Marmara Bölgesi'ne yaymaya çalıştıklarını söyledi.

Sürü İHA teknolojisinin, hem sivil hem de savunma alanında kullanıldığını ve geleceğin teknolojisi olduğunu belirten Hıdır, teknolojiyi üretmenin zor bir süreç olduğunu ifade etti.

Hıdır, yarışmaya katılan öğrencilerin mühendis gibi çalıştığını dile getirerek, "Burada emek veren genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onlar henüz üniversite çağındayken mühendis gibi bu araçları geliştirip gecelerini gündüzlerine katarak bu faaliyetleri yürütüyorlar. Buradaki çalışmaları, ülkemizin kritik teknoloji alanlarında çalışmalar yürütmesi ve mühendislik kabiliyetleri açısından çok kıymetli görüyorum. TEKNOFEST kuşağını her zaman T3 Vakfı olarak desteklemeye ve onların yanında olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencileri burada elde ettikleri deneyimlerle geleceğe hazırlandıklarını belirten Hıdır, şunları kaydetti:

"Aslında belki birçoğu mezun olduktan sonra girecekleri şirkette öğrenecekleri birçok faaliyet ve çalışmayı, henüz üniversite öğrencisiyken öğreniyorlar. Bazen İHA'lar kaza-kırıma uğruyor ama onlar pes etmiyorlar, tekrardan bu İHA'yı bir araya getirip, toplayıp tekrardan yazılımı yükleyerek o krizi hızlı şekilde yönetebiliyorlar. Bu anlamda TEKNOFEST, öğrencilere hayatlarında karşılaşacakları birçok problemle henüz öğrenciyken karşılaşma ve çözüm üretme kabiliyeti geliştiriyor."

Hıdır, 30-31 Ağustos'ta Milli Savunma Bakanlığı ile gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilişkin, "İlk defa denizcilik ve su altı teknolojileri üzerine gençlerimizin yapmış olduğu projeler sergilenecek. Bir yandan da yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş olduğumuz milli gemimiz ziyaretçilerle buluşacak." dedi.

Ziyaretçilerin kayıt yaptırması gerektiğini söyleyen Hıdır, NSosyal'e üye olanların ise alanda kolaylıklar ve farklı etkinliklerden yararlanabileceğini kaydetti.