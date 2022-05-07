SUZAN KARDEŞ, EDİRNELİLERİ COŞTURDU - Haberler

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SUZAN KARDEŞ, EDİRNELİLERİ COŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla belediye tarafından düzenlenen 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Suzan Kardeş, izleyicileri coşturdu.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla belediye tarafından düzenlenen 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Suzan Kardeş, izleyicileri coşturdu.

Keşan Belediyesi, bolluğun ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez'i, Cumhuriyet Meydanı'ndaki eski köy garajında düzenlediği etkinliklerle kutladı. Etkinliklerin 2'nci gününde Rumeli ve Balkan müziğinin güçlü sesi Suzan Kardeş sahne aldı. Binlerce Keşanlı, meydanda kurulan alanı doldurdu ve şarkılara dans ederek eşlik etti. Konserde, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından Suzan Kardeş'e çiçek, plaket ve hediyeler takdim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Suzan Kardeş, Hıdırellez, Turizm, Keşan, Güncel, Haberler

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