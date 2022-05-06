Suzan Kardeş, Edirnelileri coşturdu

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Suzan Kardeş, izleyicileri coşturdu.

Keşan Belediyesi, bolluğun ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez'i, Cumhuriyet Meydanı'ndaki eski köy garajında düzenlediği etkinliklerle kutladı. Etkinliklerin 2'nci gününde Rumeli ve Balkan müziğinin güçlü sesi Suzan Kardeş sahne aldı. Binlerce Keşanlı, meydanda kurulan alanı doldurdu ve şarkılara dans ederek eşlik etti. Konserde, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından Suzan Kardeş'e çiçek, plaket ve hediyeler takdim edildi.