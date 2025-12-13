Haberler

Suriye'nin güneyinde İçişleri Bakanlığı unsurlarına dron saldırısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Süveyda ilinde, İçişleri Bakanlığına ait bir araca bombalı dron ile saldırı düzenlendi. Olay, bölgede yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendirilirken, saldırının yasa dışı gruplar tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde İçişleri Bakanlığına ait bir araca bombalı dron ile saldırı düzenledi.

Suriye Haber Kanalı el-İhbariye, İçişleri Bakanlığına bağlı unsurlarca asayiş amacıyla kullanılan araca kimliği belirsiz kişilerce dron saldırısı yapıldığını duyurdu.

Güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, saldırının bölgede yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğu belirtildi.

Kaynak, güvenlik güçlerinin söz konusu ihlallere karşılık vereceğini ifade etti.

Saldırının Hikmet el Hecri'ye bağlı yasa dışı guruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü'yü itti

Sorgusunda cinayeti itiraf etti: Güllü'yü o isim iterek öldürdü
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Isınmayan petek şikayetiyle daireye giden usta şoke oldu! Boruyu çekince gerçek ortaya çıktı

Bu da oldu! Petek tamirine giden usta gördüğüne inanamadı
Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü'yü itti

Sorgusunda cinayeti itiraf etti: Güllü'yü o isim iterek öldürdü
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama

Türk gemisine yapılan saldırıyla ilgili Ankara'dan ilk açıklama
Amerikan basınından İstanbul depremi analizi: '7 ve üzeri büyük felaket kapıda olabilir'

On binlerce kilometre öteden İstanbul için uykuları kaçıracak uyarı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Kahramanmaraş'ta kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
title