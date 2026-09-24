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Suudi Dışişleri Bakanı bin Ferhan iki devletli çözüm için çalışmayı sürdürecek

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Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, New York'taki Küresel İttifak toplantısında iki devletli çözüm için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini söyledi. Eylül 2024'te başlatılan İttifak, bağımsız Filistin devleti için pratik adımlar geliştirmeyi amaçlıyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin iki devletli çözümü uygulamak ve daha gerçekçi hale getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Suudi Arabistan televizyon kanalı el-İhbariye'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı bin Ferhan, New York'ta düzenlenen "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak"ın bakanlar düzeyindeki toplantısında konuştu.

Ülkesinin, adil bir çözüm ve daha gerçekçi bir barış arayışında kararlı kalacağını vurgulayan bin Ferhan, "Suudi Arabistan, iki devletli çözümün uygulanması ve daha gerçekçi hale getirilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak, Eylül 2024'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum aralarında başlatılan bir girişimdir.

Suudi Arabistan, Avrupa Birliği ve çeşitli ortak ülkeler tarafından birlikte yönetilen İttifakın amacı, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için "iki devletli çözüm" ilkesini destekleyen pratik adımlar geliştirmektir.

Kaynak: AA
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