Suudi Arabistan: İsrail'in Gazze'de askeri yolu tercih etmesi taahhütlerin uygulanmasını engelliyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, İsrail'in Gazze'de siyasi yolu tercih etmek yerine askeri seçeneğe başvurmasının tarafların ateşkes kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesini engellediğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) yıllık toplantısında ECFR Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı Direktörü Julien Barnes-Dacey'e, ABD- İran mutabakatı ve Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bin Ferhan, İsrail'in bölgenin bir parçası olarak bölgesel müzakerelerin içinde olması gerektiğini kaydederek, "İsrailliler Filistinliler ile masaya oturup bölgesel konuları tartışmaya hazır mı? Bana göre, bu olası görünmüyor." dedi.

İsrail'in Gazze'de "uzun vadede yalnızca askeri yaklaşımı benimsemesinin kendi çıkarlarına çok zarar" vereceğini belirten Bin Ferhan, İsrail'in Lübnan ve Suriye'de izlediği politikayı eleştirdi.

İsrail'in Gazze'den çekilmek için hiçbir isteklilik göstermemesine dikkati çeken Bin Ferhan, İsrail'in Gazze'de askeri seçeneği tercih ettiğini ve bu durumun tarafların ateşkes kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesini engellediğini söyledi.

Bin Ferhan, "Şu anda her iki tarafın (Hamas-İsrail) da taahhütlerine uyması gerekiyor ancak her iki taraf da taahhütlerine uymuyor." dedi.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirten Bin Ferhan, "İki tarafta da diplomasiye şans verme anlamında gerçek bir niyet olduğu konusunda iyimserim." diye konuştu.

Bin Ferhan, mutabakatın nihai halini görmediği için kamuoyundaki tartışmalara ilişkin yorum yapmak istemediğini dile getirerek, Suudi Arabistan'ın başlıca endişesinin İran'ın nükleer meselesi olduğunu söyledi.

Mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının yanı sıra bölge ülkeleri arasında güvenlik diyaloğu kurulmasının ve ülkelerin ulusal egemenlik ile güvenlik çıkarlarına saygısının tesis edilmesinin önemine işaret eden Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın mutabakatın hayata geçirilmesi sürecinde destekleyici rol üstleneceğini vurguladı.

İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarına ilişkin ise Bin Ferhan, bu saldırıların Tahran yönetimi ile büyük bir güven kaybına yol açtığını, bu kayıp giderilene ve bölgesel anlamda güvenlik sağlanana kadar bu ülkeyle ekonomik işbirliğinin konuşulamayacağının altını çizdi.