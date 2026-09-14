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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Cidde'de CENTCOM Komutanı Cooper ile görüştü

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Bin Selman, CENTCOM Komutanı Cooper ve beraberindeki heyeti Cidde kentinde kabul etti.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Suudi Arabistan Devlet Bakanı, Bakanlar Kurulu Üyesi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid bin Muhammed el-Ayban da görüşmede hazır bulundu.

Suudi Arabistan, bir süredir Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına hedef oluyor. Saldırılarda Suudi Arabistan'daki enerji üretim tesislerinin de aralarında bulunduğu bazı noktalar hedef alınıyor.

Kaynak: AA
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