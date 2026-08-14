Haberler

Suudi-ABD Savunma İşbirliği Görüşmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ile savunma işbirliği ve bölgesel gelişmeleri ele aldı; gerilimin azaltılması ve istikrarın güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper ile iki ülke arasındaki savunma alanındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Cooper'ı kabul etti.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki savunma alanındaki işbirliğine ilişkin konuların yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, gerilimin azaltılması ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Vergi rekortmenleri listesine giren Avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler

Vergi rekortmenleri listesine giren avukattan sitem dolu sözler
AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay kararını verdi: Kendime bir yol çizeceğim

AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay kararını verdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...