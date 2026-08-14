Suudi-ABD Savunma İşbirliği Görüşmesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper ile iki ülke arasındaki savunma alanındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Cooper'ı kabul etti.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki savunma alanındaki işbirliğine ilişkin konuların yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, gerilimin azaltılması ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Kaynak: AA