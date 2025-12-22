Suudi Arabistan ile Ürdün, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasına geçişi görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş çabalarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in tırmanışını durdurmaya yönelik girişimleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki devam eden koordinasyon ve istişarelerin bir parçası olan görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılmasına odaklanıldı.

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler, özellikle Gazze'de ateşkesin sağlamlaştırılmasına yönelik çabalar ele alındı.

Taraflar, İsrail ile varılan Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi ve işgal altındaki Batı Şeria'da "tehlikeli İsrail tırmanışının" durdurulmasını görüştü.

Her iki bakan da bölgesel konularda ortak çalışma ve koordinasyonu sürdürme konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, bölgenin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine ve Arap dünyasının meselelerine hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre de görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik ve tarihi ilişkiler gözden geçirilirken, çeşitli alanlarda ortak işbirliğini geliştirme imkanları ele alındı. Taraflar ayrıca son bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bu konularda yürütülen koordinasyon çabalarını değerlendirdi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 20 Aralık'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'den yetkililer anlaşmanın ikinci aşamasına yönelik hazırlıkları ele almak üzere Miami'de bir toplantı gerçekleştirmişti.

Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 29 Aralık'ta Beyaz Saray'da yapması beklenen görüşmede önemli gündem maddelerinden biri olacağı öngörülüyor.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Ancak İsrail, Gazze'de bir askerinin esir tutulduğunu öne sürerek anlaşmanın bazı maddelerini ihlal etmiş ve ikinci aşamaya geçişi geciktirmişti.

Söz konusu anlaşma, 8 Ekim 2023'te başlayan ve yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan İsrail saldırılarını sona erdirmeyi amaçlıyordu.

Buna rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik ihlallerini ve kuşatmayı sürdürmeye devam ediyor.

Anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere geçici bir teknokrat komitenin kurulması, yeniden imar sürecinin başlatılması, bir barış konseyinin oluşturulması, uluslararası bir gücün konuşlandırılması, İsrail'in Gazze'den daha kapsamlı askeri çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor.