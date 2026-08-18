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Suudi Arabistan ve Sudan'dan Koordinasyon Konseyi Adımı

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Suudi Arabistan ve Sudan, Riyad'da iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için Koordinasyon Konseyi kurulmasına dair anlaşma imzaladı. Konsey, ilişkileri geliştirmek ve somut projeler yürütmek için kurumsal bir platform sağlayacak.

Suudi Arabistan ve Sudan, iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla "Suudi Arabistan- Sudan Koordinasyon Konseyi"nin kurulması konusunda anlaşma imzaladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, başkent Riyad'da Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim Ahmed İbrahim ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla "Suudi Arabistan-Sudan Koordinasyon Konseyi"nin kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Söz konusu adımın iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonu artırma çabaları kapsamında atıldığı belirtilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan-Sudan Koordinasyon Konseyi, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda etkili bir kurumsal platform olacağı gibi her iki taraftan paydaşları bir araya getirerek somut sonuçlar elde etmek için net girişimler, projeler ve hedefler aracılığıyla çalışmayı sağlayacak kurumsal bir çerçeve olacak."

Kaynak: AA
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