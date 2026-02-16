Suudi Arabistan ve Kuveyt, İsrail'in Batı Şeria'da toprak gasbını resmileştirme kararını kınadı

Suudi Arabistan ve Kuveyt, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını "devlet mülkü" olarak kaydetme kararı alarak gasbı resmileştirmesine sert tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki toprakları "işgal makamlarına ait devlet arazisi" olarak kaydetme kararının, bölgede "yeni bir hukuki ve idari gerçeklik dayatma" planlarının parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın bölgede barış ve istikrar çabalarını baltalayacağı vurgulandı.

İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde herhangi bir egemenliği bulunmadığı yinelenen açıklamada, uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden bu tür uygulamaların iki devletli çözümü zayıflattığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bu girişimlerin Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen devlet kurma hakkına açık bir saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Kuveyt'ten karara tepki

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in Batı Şeria'daki toprakları "devlet mülkü" olarak kaydetme kararının en güçlü ifadelerle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'ya "Filistin dışı herhangi bir egemenlik dayatılmasının kesinlikle kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

İşgal altıdaki Batı Şeria'daki toprakların ilhakına yönelik her türlü kararın "batıl ve gayrimeşru" olduğu belirtilerek bunun, uluslararası toplumun adil ve kapsamlı barış çabalarını baltalayacağı kaydedildi.

Uluslararası topluma da İsrail ihlallerini durdurmak için hukuki, ahlaki ve insani sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C bölgesinde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre hedef, 2030 yılına kadar C bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi".

İsrailli yetkililer kararı, "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.