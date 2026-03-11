Suudi Arabistan ve Katar, İran'dan düzenlenen saldırıların engellendiğini duyurdu

Suudi Arabistan ve Katar, İran'dan balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılarının engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin İran kaynaklı balistik füze ve İHA saldırısına hedef olduğu belirtildi.

Ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılan açıklamada, ülkenin doğusunda da 4 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, güneydoğudaki Şeybe Petrol Sahası yönünde ilerleyen bir İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülke hava sahasında 9 balistik füzesinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu balistik füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği vurgulanan açıklamada, savunma sistemlerinin 8 füzeyi imha ettiği, birinin ise boş bir alana düştüğü aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.