Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Çinli yetkili ile "güvenlik ve istikrarı destekleme" çabalarını görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile güvenlik ve istikrarı destekleme çabalarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Ferhan başkent Riyad'da Çinli yetkiliyi kabul etti.

Bin Ferhan ile Cai, "bölgedeki ve uluslararası alandaki son gelişmeleri, bunların bölge üzerindeki etkilerini ve istikrar ile güvenliği destekleme çabalarını" görüştü.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.