Suudi Arabistan, Riyad'daki BM Küresel Veri Forumu'nu 2027'ye erteledi

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Suudi Arabistan, İran destekli Husilerin ülkeye yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde, başkent Riyad'da kasım ayında düzenlenmesi planlanan 6. Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Veri Forumu ile 2. Suudi İstatistik Forumu'nun 2027'ye ertelendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, erteleme kararının BM İstatistik Bölümü ile koordinasyon içinde alındığını belirtti.

Açıklamada, daha önce iki forumun 9-12 Kasım 2026 tarihlerinde Riyad'da düzenlenmesinin planlandığı, yeni tarihin ise daha sonra resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağı kaydedildi.

Erteleme kararının, "veri ve istatistik topluluğunun beklentilerini karşılayan bir organizasyon gerçekleştirmek ve uluslararası konuşmacıların, uzmanların ve paydaşların geniş katılımını sağlamak amacıyla alındığı" ifade edilen açıklamada, bunun BM Küresel Veri Forumu'nun istenen etkisini artıracağı savunuldu.

BM Küresel Veri Forumu, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve politika oluşturma süreçlerini geliştirmek amacıyla veri ve istatistik kullanımını yaygınlaştırmak üzere hükümetler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum, özel sektör temsilcileri ve uzmanları bir araya getiren uluslararası bir platform olarak biliniyor.

Erteleme kararı, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında askeri gerilimin devam ettiği, Husilerin füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinin hedef alındığı bir dönemde alındı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun İran destekli Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü ellerinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA