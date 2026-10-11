Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu: Riyad’daki Kral Halid Havalimanı 4. Terminali yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu: Riyad’daki Kral Halid Havalimanı 4. Terminali yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu: Riyad'daki Kral Halid Havalimanı 4. Terminali yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktı
Kaynak: AA