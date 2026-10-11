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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu: Riyad’daki Kral Halid Havalimanı 4. Terminali yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktı

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu: Riyad’daki Kral Halid Havalimanı 4. Terminali yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu: Riyad'daki Kral Halid Havalimanı 4. Terminali yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktı

Kaynak: AA
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