Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını duyurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde vilayetinde, İran destekli Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını ancak Hudeyde Limanı'nı hedef almadıklarını bildirdi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef almalarını "uluslararası sularda işledikleri yeni bir terör suçu" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan'ın zor koşullardan geçen Yemen halkının yanında durduğuna işaret eden Maliki, " Suudi Arabistan, terörist milislere karşı Yemen halkının yanında durmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hudeyde vilayetinde Husilerin saldırılarına hava saldırılarıyla karşılık verdiklerine dikkati çeken Maliki, şunları kaydetti:

"Hudeyde Limanı hedef alınmadı. Hudeyde vilayetindeki limanlar da dahil olmak üzere Yemen'deki tüm limanlar, gıda maddelerinin yanı sıra yakıt ve inşaat malzemeleri taşıyan özel ticari gemileri karşılamaya devam ediyor. Yemen'deki havalimanları da aynı şekilde sivil uçuşlara açıktır."

Husilerin ise kontrollerindeki başkent Sana'da bulunan uluslararası havalimanına sivil uçuşları engellediğine değinen Maliki, "Koalisyon güçleri, Yemen halkının önceliklerini belirledikten sonra Husilerin saldırılarına karşı güçlü ve kararlı şekilde karşılık verdi." ifadelerini kullandı.

Hudeyde kentindeki saldırılarla Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemileri tehdit eden askeri noktalarının vurulduğunu aktaran Maliki, Husilere yönelik saldırıların belirlenen hedefler doğrultusunda tamamlandığına işaret etti.

Maliki, Arap Koalisyonu güçlerinin Kızıldeniz'de kendilerine ait ticari gemileri ve Suudi Arabistan'ın ulusal çıkarlarını korumak üzere her türlü tedbiri alacaklarının altını çizdi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Maliki, İran destekli Husilerin ticari gemileri yeniden hedef alması durumunda kararlılıkla karşılık vereceklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana görece bir sakinlik hakim.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrolünde tutuyor.

Kaynak: AA