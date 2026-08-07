Mekke Savunma Anlaşması: Kardeşlik ve Stratejik Derinlik

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı imzalamasının 3 ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ilişkilerin derinliğini gösterdiğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" hakkında açıklamada bulundu.

Bin Ferhan, "Bu anlaşma, 3 ülke arasındaki savunma işbirliği sürecinde önemli bir dönüm noktası olup, bölgenin güvenliğini, istikrarını tehdit eden zorluklar ve tehditlerle mücadelede için güç birliği yapma yönündeki ortak arzunun bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın "bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğini" ifade eden Bin Ferhan, "kalkınma ve refah fırsatlarının artırıldığı güvenli bir geleceğin yolunun açılacağını" vurguladı.

Bin Ferhan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmanın "3 ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ilişkilerin derinliğini gösterdiğini" sözlerine ekledi.

Mekke Anlaşması, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor.

Kaynak: AA