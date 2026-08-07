İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı'nın 60 günlüğüne yeniden açılmasına yönelik anlaşma sinyali

RİYAD/TAHRAN, 7 Ağustos (Xinhua) -- İran ve Umman'ın, Hürmüz Boğazı'nın 60 günlüğüne yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığı bildirildi.

Suudi Arabistan merkezli Al Hadath ve Al Arabiya haber kanallarının üst düzey kaynaklara dayandırdığı perşembe günkü haberlerine göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından onaylanması halinde ilerleyen günlerde ilan edilecek anlaşma, Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin yeniden başlatılmasını hedefliyor.

Anlaşmada, gemilerin boğaza girişte İran, çıkışta ise Umman yakınlarında bulunan bir güzergahı kullanması öngörülüyor. Gemilerden herhangi bir geçiş ücreti veya hizmet bedeli alınmayacak. Ayrıca bölgesel ortaklar, mayın temizleme çalışmalarına ve teknik prosedürlerin yürütülmesine katılabilecek.

Haberde, anlaşmanın onaylanmasının ardından ABD ile İran'ın mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerini yeniden uygulamaya koyabileceği ve boğazın yeniden açılması ile ticari gemilerin güvenli geçişini düzenleyen 5. maddenin yürürlüğe girebileceği belirtildi.

İran ile ABD arasında arabulucular aracılığıyla sürdürülen temaslarda son aşamaya gelindiği de bildirildi.

Kaynak: Xinhua