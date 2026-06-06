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Suudi Arabistan'dan İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılarına tepki

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Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn, İran'ın düzenlediği füze ve İHA saldırılarını kınadı. Kuveyt saldırılara karşılık verme hakkını saklı tutarken, Bahreyn güvenliğin füze ve İHA'larla inşa edilmeyeceğini vurguladı.

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'e, İran tarafından gerçekleştirilen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn ve Kuveyt'in egemenliğine yönelik saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi.

İran'ın devam eden saldırılarının gerilimi tırmandırdığı ifade edilen açıklamada, bu ihlallerin "bölgede güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmeyi amaçlayan uluslararası çabaları baltaladığı" aktarıldı.

Kuveyt saldırılara karşılık verme hakkını saklı tutuyor

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kuveyt'in ülkeye yönelik İran saldırılarına karşılık verme hakkını saklı tuttuğu uyarısı yapıldı.

Açıklamada, İran'ın "son olarak sabah saatlerinde düzenlediği saldırıların en güçlü ifadelerle kınandığı" kaydedilen açıklamada, saldırıların "bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik doğrudan tehdit" olduğu vurgulandı.

Bahreyn: Güvenlik füze ve İHA'larla inşa edilmez

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Saldırıların "her iki ülkenin egemenliğini açıkça ihlal ettiği" vurgulanarak, "Güvenlik, füze ve İHA'larla inşa edilmez, istikrar ise mayın döşeyerek korunmaz." ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası bölgedeki ABD üslerinin füzelerle hedef alındığını açıklamıştı.

Kuveyt ordusu, bu sabah, hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik füze ve İHA saldırıları nedeniyle devreye girdiğini bildirmiş, Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise ülke genelinde sirenlerin çalındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
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