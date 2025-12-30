Suudi Arabistan'dan Bae'ye Yemen Uyarısı: "Yemen'deki Askerilerinizi 24 Saat İçinde Ülkeden Çekin"

(ANKARA) - Yemen'deki Suudi Arabistan koalisyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Yemen'e "silah ve savaş araçları gönderdiğini" ileri sürerek, Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekmesi için uyardı. Koalisyon, ayrıca BAE'nin desteklediği öne sürülen Güney Geçiş Konseyi'ne (STC) karşı Yemen hükümetine destek verdiğini bildirdi.

Suudi Arabistan haber ajansı aktardığı haberde, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun, BAE'den gelen gemilerden Yemen'e boşaltılan büyük miktarda silah ve savaş aracını hedef aldığı bildirildi. Suudi Arabistan ayrıca, BAE'yi Yemen'in talebi doğrultusunda askerlerini 24 saat içinde ülkeden çekmeye ve silahlı gruplara desteğini kesmeye çağırdı.

Koalisyon, ayrılıkçı güçlerle yaşanacak herhangi bir askeri çatışmada Yemen hükümetini destekleyeceği uyarısında bulunmuş ve bu güçleri, son dönemde ele geçirdikleri vilayetlerden "barışçıl şekilde" çekilmeye çağırmıştı.

Suudi Arabistan medyasına göre, son haftalarda, daha önce bağımsız olan Güney Yemen devletini yeniden canlandırmayı hedefleyen BAE destekli STC, ülkenin geniş kesimlerinde ilerleyerek diğer hükümet güçlerini ve onların müttefiklerini bölgeden çıkardı. Bu ilerleme, Yemen hükümeti içinde rakip grupları destekleyen Suudi Arabistan ile BAE arasındaki ilişkiler üzerinde baskı oluşturdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı aktardığı haberde, "İki geminin mürettebatı takip sistemlerini devre dışı bıraktı ve Güney Geçiş Konseyi güçlerini desteklemek amacıyla büyük miktarda silah ve savaş aracını boşalttı. Bu silahların oluşturduğu tehlike ve yol açtığı tırmanış göz önünde bulundurularak, Koalisyon hava kuvvetleri bu sabah sınırlı bir askeri operasyon gerçekleştirerek, iki gemiden el-Mukalla Limanı'na indirilen silah ve savaş araçlarını hedef aldı" denildi.

Suudi Arabistan medyası, gemilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğu kıyısındaki Füceyre Limanı'ndan geldiğini belirtirken, operasyonun uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü ve herhangi bir sivil zarar meydana gelmediğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ayrılıkçı STC'ye bağlı güçlerin iki bölgesel vilayeti hükümete "barışçıl şekilde devretmesi" gerektiğini söyledi. Selman, "Artık zamanı geldi. Bu hassas anda, iki vilayetten çekilerek aklın ve sağduyunun barışçıl şekilde üstün gelmesine izin verilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kalıcı bir çözüme ulaşma hedefiyle itidal ve diplomasinin sürdürülmesini talep ediyoruz" dedi.