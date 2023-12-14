Suudi Arabistan ile Türkiye arasında elektronik vize merkezleri açıldı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara ve İstanbul'da düzenlenen elektronik vize merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Büyükelçi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, İstanbul Başkonsolosu Abdulmecid Aldosari ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan katıldı. Merkezlerin açılması, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'nun bir parçası olarak kardeş Türkiye halkına yeni ufuklar açmayı amaçlıyor.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında işlemleri kolaylaştıracak elektronik vize merkezlerinin Ankara ve İstanbul'da açılışları yapıldı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara ve İstanbul'da aynı anda düzenlenen elektronik vize merkezlerinin açılışına Büyükelçi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, İstanbul Başkonsolosu Abdulmecid Aldosari ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan katıldı.

Büyükelçi Nasr, burada yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan vize merkezinin açılış törenine katılanlara teşekkür ederek, "Bu merkez, kardeş Türkiye halkına Suudi Arabistan ile ilgili yeni ufuklar açan geçiş kapısı mahiyetindedir." dedi.

Nasr, bugün kendilerini bir araya getiren bu merkezin, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'nun somut tercümesi olduğunu vurgulayarak, bu vizyonun temel taşlarından birinin de çeşitli yöntemlerle herkesin birçok başarı fırsatından faydalandığı dinamik toplum ve müreffeh ekonomi inşa etmek olduğunu söyledi.

Bu yöntemlerin başında şirketlere destekleyici çalışma ortamı sağlamak geldiğine işaret eden Nasr, Suudi Arabistan'ın dünyada olumlu etki bırakmak ve halkının vizyonlarını gerçekleştirmek amacıyla programlar hazırlamak ve girişimlerde bulunmak için çaba sarf ettiğini belirtti.

Nasr, vize talepleri merkezleri aracılığıyla Suudi Arabistan'a giriş vizesi almak için başvuru süreçlerinin kolaylaştırılmasının, Türk vatandaşlarına sunulan hizmetlerin seviyesini yükselttiğini anlattı.

Büyükelçiliğin de vize merkezine destek sağlamaya ve kendisine verilen görevleri kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurgulayan Nasr, ülkesiyle Türkiye'nin kardeş halkları arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik çabalara destek veren bu çalışmaya katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Nasr, merkezin Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ikili ve tarihi ilişkileri güçlendiren ilave bağlantı halkası olması temennisini dile getirerek, "Bu ayrıcalıklı ilişkilere dayanarak, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin elektronik ziyaret vizesi sistemine elverişli ülkeler kategorisine eklediğini ve bu vizenin web sayfası üzerinden veya vize merkezini ziyaret ederek ya da sınır kapılarından birine ulaşmak suretiyle birkaç dakika içerisinde alındığını, bu vizeyi alanlara Suudi Arabistan'a hem turistik hem de umre ve Mescidi Nebevi'yi ziyaret için imkan sağladığını burada anımsatıyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Aldosari de merkezlerin açılmasının iki ülke arasındaki iletişimin devamı niteliğinde olduğunu, aynı zamanda güçlü ilişkileri yansıttığını söyledi.

Konuşmaların ardından Ankara'da ve canlı bağlantı kurulan İstanbul'da kurdele kesilerek merkezlerin açılışı yapıldı.