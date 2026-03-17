Suudi Arabistan, El-Harc vilayetine doğru atılan balistik füzenin imha edildiğini açıkladı
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, El-Harc vilayetine doğru atılan bir balistik füzenin imha edildiğini açıkladı. Ülkede ayrıca 38 insansız hava aracıyla yapılan saldırı girişimleri olduğu belirtildi.
İran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme olarak, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.