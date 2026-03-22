Suudi Arabistan hava sahasına giren 3 İHA'nın imha edildiğini duyurdu

Suudi Arabistan, ülkenin doğusunda hava sahasına giren 3 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna düzenlenen İHA'lı saldırılar hakkında bilgi verildi.

Ülkenin doğusunda hava sahasına giren 3 İHA'nın engellenerek imha edildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı dün İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarına tepki göstererek İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki askeri ataşe ve yardımcısıyla 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istemişti.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.