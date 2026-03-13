Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 6 İHA imha edildi

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 6 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN 6 İHA'YI İMHA ETTİ

Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Doğu bölgesinde 6 İHA önlenerek imha edildi." ifadelerine yer verildi.

İmha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.