Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 30 Haziran-1 Temmuz'da Çin'i Ziyaret Edecek
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua