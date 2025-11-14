Suudi Arabistan'dan Filistinli Saldırılarına Tepki

Suudi Arabistan, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan saldırıların, uluslararası ve bölgesel barış çabalarını "ciddi şekilde baltaladığını" açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve işgalci güçlerin sürdürdüğü ihlallerin Suudi Arabistan tarafından "en güçlü şekilde kınandığını ve kesin olarak reddedildiğini" bildirdi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar ve burada ibadet edenlere yönelik provokasyonlar ile işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde bir caminin kundaklanması ve duvarlarına ırkçı yazılar yazılması gibi saldırıların, "herhangi bir caydırıcı önlem olmaksızın devam ettiğine" dikkat çekildi.

Bu saldırıların "uluslararası ve bölgesel barış girişimlerini ciddi şekilde baltaladığı, gerginliği tırmandırdığı ve şiddet sarmalını derinleştirdiğine" dikkat çekilen açıklamada, uluslararası toplumun bu ihlaller karşısındaki sessizliğinin ve sorumluluk mekanizmalarının işletilmemesinin "uluslararası hukukun temel ilkelerini aşındırdığı ve meşruiyet düzenine zarar verdiğine" işaret edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Filistin halkına yönelik desteğini bir kez daha teyit ederek, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik çabalarını sürdüreceği belirtildi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının 5 Kasım'da yayımladığı rapora göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ekim ayında Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenledi.

Filistin resmi verilerine göre, işgal sürecinin son iki yılında Batı Şeria'da 7 bin 154 saldırı gerçekleşti. Bu saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 yerleşim birimi tamamen boşaltıldı.

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor, hırsızlık yapıyor.