Haberler

Suudi Arabistan: 1 balistik füze ve 2 İHA'ya müdahale edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, el-Harc kentindeki hava üssünü hedef alan bir balistik füze ve Riyad'ın kuzeyinde düşürülen iki insansız hava aracına müdahale etti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 1 balistik füze ve 2 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Riyad'ın güneydoğusundaki el-Harc kentinde bulunan El-Emir Sultan Hava Üssü'nü hedef alan balistik füzeye müdahale edildiği ve füzenin imha edildiği aktarıldı.

Başkent Riyad'ın kuzeyinde de 2 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Raşa Evrensel
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Mourinho'nun Benfica'sı şampiyonluk yolunda Porto'yu geçemedi

Şampiyonluk maçına çıktı! İşte sonuç
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli

Böylesine öz eleştiriyi kimse kolayca yapmaz: Bize gol atmak için...
Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı

Bu çocuklara ne oluyor? Dehşete düşüren görüntüler
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Lavrov'dan Arap büyükelçilere sert yanıt: 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?

Verecek cevap yok! Lavrov'dan Arap büyükelçilere zor soru
İsrail yangın yeri! İran, Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu

İran, Tel Aviv'in en kritik noktalarından birini vurdu