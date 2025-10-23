Haberler

Suudi Arabistan'da Yeni Müftü Ataması

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, 23 Eylül'de hayatını kaybeden Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh'in yerine Salih el-Fevzan'ı Suudi Arabistan Müftüsü olarak atadı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Salih el-Fevzan'ı Suudi Arabistan Müftüsü olarak atadı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan Kralı'nın atama kararı yayımlandı.

Buna göre, Salih el-Fevzan, Suudi Arabistan Müftüsü ve bakanlık konumunda Alimler Konseyi Başkanı olarak atandı.

Suudi Arabistan Müftüsü 82 yaşındaki Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh, 23 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Suudi Arabistan Müftülüğü, ülkenin en yüksek dini makamı olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Güncel
