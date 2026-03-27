Suudi Arabistan, Riyad bölgesine 6 füze fırlatıldığını bildirdi
Suudi Arabistan, başkent Riyad bölgesine düzenlenen 6 balistik füze saldırısı hakkında açıklama yaptı. Füzelerden ikisi engellenirken, diğer dört füze Körfez sularına ve boş arazilere düştü.
Saldırının kaynağı ile muhtemel can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Hamdi Yıldız