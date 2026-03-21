Suudi Arabistan: Topraklarımıza 51 kamikaze İHA'yla saldırı düzenlendi
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 51 kamikaze insansız hava aracının ülkeye saldırı düzenlediğini açıkladı. Tespit edilen İHA'lar doğu bölgesinde imha edildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gece saatlerinden bu yana ülkeye 51 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İran kaynaklı İHA saldırılarının geceden beri sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, 51 İHA'nın doğu bölgesinde tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.
İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
Kaynak: AA / Ömer Erdem