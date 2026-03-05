Haberler

Suudi Arabistan 3 seyir füzesine müdahale edildiğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda el-Harec şehri yakınlarında 3 seyir füzesine müdahale ederek füzeleri imha etti. Bu gelişme, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının ardından yaşandı.

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda 3 seyir füzesine müdahale edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harec şehri dışında 3 seyir füzesine müdahale edildiği ve füzelerin imha edildiği belirtildi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

O kelimeyi duyar duymaz boğazı düğümlendi
Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede

Sınır komşusu yangın yeri! O keyfini hiç bozmadı
Almanya, İran'a karşı savaşa katılamayacak

Almanya savaşa katılacak mı? Kararlarını verdiler
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi