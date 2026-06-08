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Suşehri'nde "Şahidimiz Anadolu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Suşehri'nde 'Şahidimiz Anadolu' adlı tiyatro oyunu sahnelendi
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Anadolu'da yaşanmış olaylardan esinlenerek hazırlanan 'Şahidimiz Anadolu' adlı tiyatro oyunu, 5 seans halinde izleyiciyle buluştu. Belediye Başkanı Kayaoğlu, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Şahidimiz Anadolu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Suşehri Belediyesinin katkılarıyla Anadolu'da yaşanmış olaylardan esinlenerek hazırlanan oyun, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda 5 seans olarak sahnelendi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Türkiye'nin her bölgesinde yaptığı turnelerle seyirciye ulaşan tiyatro oyununun ilçede öğrenciler ve halkla buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sosyal ve kültürel alanda her kesime güzel etkinlikler sunmaya devam edeceklerini belirten Kayaoğlu, "Yurdumuzun birçok yerinde sahnelenen, halk tarafından büyük ilgi gören Murat Kocacık tarafından yazılan ve yönetilen Şahidimiz Anadolu adlı tiyatro gösterimini ilçemizde de halkımızla buluşturmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Tarihimizin her anını bizlere yaşatan tiyatro oyuncularımızı canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Faruk Kara
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