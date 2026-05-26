Suşehri Belediyesi tarafından camilerde temizlik yapıldı

Sivas'ın Suşehri ilçe merkezindeki camilerde belediye tarafından genel temizlik yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, halkın daha temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet yapması için ilçe genelindeki tüm camilerin iç ve dış mekanlarında genel temizlik çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Camilerin iç kısımlarını ilaçlı sularla temizlendikten sonra avizeleri, mihrapları ve halılarının dahi yıkandığını belirten Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra gül sularıyla ayrıntılı bir temizlik yapılıp cemaatin hizmetine sunuluyor. Sabahın erken saatlerine çalışmalarına başlayan ekipler, belirli program dahilinde özverili bir çalışma yürütüyor. Temizlik çalışması yapılan tüm camilerimizde gül suyu dökülerek çalışmayı sonlandırıyoruz. Kurban Bayramı, paylaşmanın, gönüllere dokunmanın, ihtiyaç sahiplerini hatırlamanın ve kardeşlik hukukunu güçlendirmenin en anlamlı vesilelerinden biridir. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Suşehrili hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutlarım."