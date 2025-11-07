Şuşa'ya ilk giren timlerden birinin komutanı Binbaşı Hüseynov, savaş günlerini anlattı Açıklaması

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin özel birlikleri, 2. Karabağ Savaşı'nda Şuşa'ya uzanan harekat çizgisinde kritik rol oynadı.

Yıllardır işgal altında bulunan toprakların kurtarılması için yürütülen savaş boyunca ordudaki en yüksek riskli görevler, bu güçler tarafından yerine getirildi.

44 gün süren savaş boyunca özel kuvvetler, düşman savunmasını kıran ana güç olarak cephe hattının en zorlu bölümlerinde görev yaptı. Saha taktiği, klasik savaş literatürünün dışına çıkarak düşmanı şaşırtmaya dayalı manevralarla yürütüldü.

Savaş teorilerinde yer alan klasik şablonların ötesine geçilerek düşmanı şaşırtmaya dayalı manevralar sahada uygulanırken derin sızma, araziyi doğal kamuflaj olarak kullanma ve nokta operasyonlar, zaferin ana mimarisini oluşturdu.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya ilk giren timlerden birinin komutanı, "Vatan Muharebesi Kahramanı" ünvanlı Binbaşı Zaur Hüseynov, Karabağ Zaferi'nin 5. yılında AA muhabirine savaş günlerini anlattı.

Binbaşı Hüseynov, özel birliklerin toprakların işgalden kurtarılması için uzun yıllar "zor coğrafi koşullara göre" eğitim aldıklarını belirterek, bu eğitimin sahada büyük profesyonellik olarak geri döndüğünü söyledi.

"Biz, savaşa Cebrayıl'dan başladık, 44 gün boyunca Fuzuli, Hadrut ve Hocavent'in köylerinden geçerek Şuşa'ya ulaştık." diyen Hüseynov, savaşta uygulanan taktiklerin kitaplarda yazıldığı gibi olmadığını dile getirdi.

"Düşmanı kandıracak manevralarla hareket ettik"

Hüseynov, "Komutanlığımızın düşündüğü ve düşmanı kandıracak manevralarla hareket ettik." diye konuştu.

Şuşa için yapılan savaşın çok özel olduğunu vurgulayan Hüseynov, Azerbaycan askerinin kelimenin tam anlamıyla tüm varlığıyla hedefe doğru yürüdüğünü ifade etti.

Hüseynov, "Silahı olmayan süngüsüyle, süngüsü olmayan yalın elle düşmanının üzerine atılıyordu. O çatışmalarda yer alan Azerbaycan evlatları, o çatışmaların duygusal yükünü hayatlarının sonuna kadar taşıyacaktır." dedi.

Operasyonun sadece toprakların işgalden kurtarılması değil "Azerbaycan'ın milli ruhunun vatan evlatlarının omzunda yükseklere taşınması" olduğunun altını çizen Hüseynov, "Şuşa görevi çok zor görevdi. 'Alınmaz kale' denilen bir yeri almaya gidiyorduk." ifadelerini kullandı.

Hüseynov, Şuşa'yı kurtarma emrini 2 Kasım 2020'de aldıklarını, derelerden, ormanlardan ve kayalıklardan geçerek Laçın yoluna ulaştıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 10 kilometrelik mesafeyi düşmana görünmeden katettiklerini belirten Hüseynov, "Burada çatışma kaçınılmaz hale geldi. Sadece hafif silahlarla çatışarak düşmanı geri çekilmek zorunda bıraktık ve mevzilerini ele geçirdik." diye konuştu.

"Hiçbir zorluk vatan sevgisinin önünü kesemez"

Hüseynov, Laçın yolu üzerindeki stratejik yüksekliklerde konumlandıklarında düşmanın top atışına maruz kaldıklarını ve yaklaşık yarım gün ormanlık alanda sessizce beklediklerini anlatarak "Her askerin yaklaşık 40 kiloluk yükü vardı, coğrafi şartlar çok zordu fakat biz bu savaşta şunu öğrendik ki hiçbir zorluk vatan sevgisinin önünü kesemez." dedi.

6 Kasım sabahı Şuşa'nın içlerine doğru sızdıklarını dile getiren Hüseynov, "Çok sayıda personel ve tankla üzerimize saldırdılar. Askerlerini etkisiz hale getiriyorduk fakat tankları vurmak için elimizde silah ve mühimmat kalmamıştı. Şuşa Kalesi'nin kenarında mevzilendik. Hankendi yönünden gelen saldırıları hafif silahlarla engelledik." ifadelerini kullandı.

Hüseynov, 7 Kasım'da takviyenin geldiğini ve tankları vuracak silah ve mühimmatın ulaştırıldığını belirterek, aynı gün Ermeni güçlerine ait iki tankı vurduklarını, şehir içinde görev yapan başka bir timin de bir tank ve bir zırhlı aracı imha ettiğini anlattı.

"Haberi, Azerbaycan halkına bizzat Başkomutan İlham Aliyev duyurdu"

Ermeni güçlerinin 7 Kasım akşamı Şuşa'yı tutamayacaklarını anlayınca geri çekildiklerini, geri çekilen birliklerin özel kuvvetler timleri tarafından pusuya düşürülerek imha edildiğini söyleyen Hüseynov, "Akşam saatlerinde Şuşa, düşman güçlerinden tamamen temizlenmişti. 8 Kasım'da ise şehirde Azerbaycan ordusu kontrolü tamamen sağladı ve Şuşa'ya Azerbaycan bayrağını diktik. Bu haberi, Azerbaycan halkına bizzat Başkomutan İlham Aliyev duyurdu." diye konuştu.

Hüseynov, Şuşa'ya ilk giren timlerden birinin komutanı olduğu ve timiyle 3 gün boyunca Hankendi istikametinden gelen Ermeni güçlerine karşı koyduğu için Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından "Vatan Muharebesi Kahramanı" ünvanı ile taltif edildiğini söyledi.

Bu zaferin kolay elde edilmediğini vurgulayan Hüseynov, "Ordumuzu güçlendirerek ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in kararlı politikaları sayesinde 44 gün süren savaşta topraklarımız işgalden kurtarıldı. Bu, sadece bir Zafer Bayramı değil Azerbaycan ordusunun gücünün ve Azerbaycan halkının birliğinin tezahürüdür." dedi.

Şehit silah arkadaşlarını anan Hüseynov, "Onlar, kendi canlarını feda ederek gelecek nesiller için daha parlak ve özgür bir vatan emanet etti. Onların aziz hatırasını daima yaşatmak, bizim borcumuzdur." ifadelerini kullandı.