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Sürücü Gözaltına Alındı: Otomobil Takla Attı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, aracının çekici ile götürülmesine karşı çıkınca polislerle tartıştı ve gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve hasarlı aracının çekici ile götürülmesine karşı çıkan sürücü Asil Zeki Erbaş, polislerle tartışınca gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Yunus Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Asil Zeki Erbaş yönetimindeki 41 ADD 413 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü Erbaş, kaza sırasında otomobilden koparak yola savrulan parçalarını topladı. Aracının çekiciye yüklenerek kaldırılmasına karşı çıkan Erbaş, polislerle tartıştı. Aracının götürülmesini izin vermeyen Erbaş, polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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