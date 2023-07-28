Sürücü, 8 kişinin öldüğü kazayı hatırlamadığını söyledi (3)
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TUTUKLANDIAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kiraz işçisinin öldüğü kazada yaralanıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Berat Karakaya'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kiraz işçisinin öldüğü kazada yaralanıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Berat Karakaya'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Berat Karakaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel