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Sürücü, 8 kişinin öldüğü kazayı hatırlamadığını söyledi (3)

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TUTUKLANDIAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kiraz işçisinin öldüğü kazada yaralanıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Berat Karakaya'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kiraz işçisinin öldüğü kazada yaralanıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Berat Karakaya'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Berat Karakaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel

Karahisar Çay Güncel Haberler

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