Haberler

Suruç'ta 4 kadın, 50 yaşındaki kadını bıçakla yaralayıp 18 altınla kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suruç'ta 4 kadın, 50 yaşındaki kadını bıçakla yaralayıp 18 altınla kaçtı
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eve giren 4 kadın, 50 yaşındaki kadını bıçakla yaralayıp sandalyeye bağladı, 18 Cumhuriyet altını ve bir miktar parayı alıp kaçtı. Çocukları annelerini bağlı halde buldu; jandarma şüphelileri arıyor.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde açık bırakılan bahçe kapısından girdikleri evde, Şemse A.'yı (50) bıçakla yaralayıp sandalyeye bağlayan 4 kadın, 18 Cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alarak kaçtı. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçe kapısı açık bırakılan Müslüm A'nın evine 4 kişi girdi. Şüpheliler, evde yalnız olduğunu gördükleri Müslüm A'nın eşi Şemse A.'yı bıçak çekip, ağzını bantlayarak sandalyeye bağladı. Şemse A. bacağından yaralanırken, şüpheliler evde bulunan 18 Cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alıp kaçtı.

ÇOCUKLARI ANNELERİNİ BAĞLI HALDE BULDU

Bir süre sonra eve gelen Şemse A.'nın çocukları, annelerini yaralı ve sandalyeye bağlı halde buldu. Çocukların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şemse A., ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri evde yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin başka bir ilçeden Suruç'a gelerek olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu

Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti

Dev derbi öncesi olanlar oldu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahra ile oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı

Kayınpeder vahşeti! Oğlunu öldürdü, gelinini ve torununu ise...

Beşiktaş'ta Trossard şoku! Yıldız futbolcunun topuk kemiğinde travmatik ödem saptandı

Süper Lig devinde deprem! Takımın yıldızından kötü haber
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KKTC'de batan gemiden haber var

Batman'da otobüste yakalandı! Midesinden 35 parça halinde 253 gram eroin çıktı

Röntgen her şeyi ele verdi! Midesinden 35 paket eroin çıktı
Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Haftalardır beklenen gün geldi! Tüm detaylar burada
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz