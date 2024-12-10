Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız

Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye mesajı: Her türlü desteği vereceğiz

 Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı

51 yıl sonra girdikleri topraklarda başkente doğru ilerliyorlar

 Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı

Sınırda aşırı yığılma olunca Bakanlık olaya el attı

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyelilerin geçişleri, iç savaş sonrası evlerine dönme coşkusu ile sürüyor. Sınır kapısında yapılan işlemler hızlanırken, birçok Suriyeli doğduğu topraklara geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyelilerin geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren Suriyeliler, gümrük işlemleri için beklerken, kalabalık arasında kadın ve çocukların da yoğun olduğu görüldü.

İşlemlerin hızlanması için sınır kapısı yakınında konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracında da çalışmalar devam ediyor.

Yetkililerin mobil araçta gerçekleştirdiği kayıt işlemlerinin ardından Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş yapıyor.

Afad Şaban, AA muhabirine, 7 kişilik ailesiyle memleketi Lazkiye'ye gitmek üzere beklediğini söyledi.

Yaklaşık 13 yıl sonra doğduğu topraklara dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şaban, "Türkiye'yi çok sevdik ama vatanımızı da çok özledik, biz bu anı 13 yıl bekledik. Yeniden hayatımızı kuracağız, orada evimiz var, yeni eşyalar alacağız ve evimizde oturacağız. Türkiye'ye yardımları için çok teşekkür ederim, savaş bitti, her şey bitti, şimdi geri dönme vakti." ifadelerini kullandı.

"Uzun zamandır bu anı bekliyorduk"

Basir El Hamadi de yaşlı anne ve babasıyla 12 yıl sonra vatan topraklarına gideceklerini ifade etti.

Yaşadıkları mutluluğun tarifi olmadığını anlatan Hamadi, "Abim ve ablam 12 yıldır Hama'da ve onları bu sürede hiç görmedik. Artık kavuşacağız, o yüzden çok mutluyuz. Toprağımıza, vatanımıza, akrabalarımıza kavuşacağız, çok uzun zamandır bu anı bekliyorduk, çok şükür o vakit artık geldi. Artık toprağımızda düzenimizi kuracağız, tarlalarımızı işleyeceğiz, evimiz yıkıldı ama yeni bir ev yapıp hayatımıza devam edeceğiz. Türkiye bu süreçte bize çok yardım etti, her şey için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Oğlu ve eşiyle 12 yılın ardından vatanına dönmenin mutluluğunu yaşayan 73 yaşındaki Rim El Hamud da "Çok şükür toprağımız kurtuldu, vatanımıza kavuşuyoruz, Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

Hisam Yusuf da 4 yıldır vatan hasreti çektiğini, savaşın bitmesiyle ülkesine dönmeye karar verdiğini belirterek, "Elhamdülillah savaş bitti, çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef 10 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Yayladağı Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Van'da zincirleme kaza! Trafik kazasında yaralı veya ölü var mı? Van trafik kazasında son durum ne? Beşiktaş terör saldırısı ne zaman oldu? 10 Aralık 2016 Beşiktaş patlamasını kim yaptı? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (10 Aralık) Dolar ne kadar oldu? Cilvegözü Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! İnsan Hakları Günü önemi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.