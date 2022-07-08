Suriyelilerin oluşturduğu araç konvoyu Şanlıurfa'yı karıştırdı! Toplanan kalabalığın tepkisi sert oldu - Haberler

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Suriyelilerin oluşturduğu araç konvoyu Şanlıurfa'yı karıştırdı! Toplanan kalabalığın tepkisi sert oldu

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Şanlıurfa'da Suriyeli oldukları iddia edilen kişilerin oluşturduğu araç konvoyu şehri ayağa kaldırdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde araçlardan paralar ve Suriye bayrağı sallandığı görülürken, konvoyun geçişi sırasında yol kenarında toplanan onlarca kişi araçları tekmeleyip, slogan atarak yaşananlara tepki gösterdi. Şanlıurfa'da kaydedilen görüntüler kamuoyunda da geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı videoları paylaşarak sosyal mecraları yorum yağmuruna tuttu.

Türkiye, Şanlıurfa'da yaşanan olayı konuşuyor. Suriyeli oldukları iddia edilen kişilerin oluşturduğu araç konvoyu şehrin ortasından dolar ve bayraklar sallayarak, korna çalarak geçti. Konvoydan yapılan hareketler ise şehirde yaşayan vatandaşları bir hayli kızdırdı.

POLİSTEN KONVOYA TEPKİ GÖSTERENLERE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Araç konvoyunun caddeden geçişi sırasında yolun kenarında toplanan onlarca kişi lüks araçlardan oluşan gruba sert tepki gösterdi. Polisin vatandaşlara yönelik biber gazlı mücadelesi tansiyonun iyiden iyiye artmasına neden olurken, yol kenarında bekleyen onlarca kişi Suriyelilerin trafikte seyrettiği araçları tekmeleyip, sloganlar attı.

TWITTER'DA KISA SÜREDE TT OLDU

Şanlıurfa'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi. Çok sayıda kullanıcı, neden oluşturulduğu bilinmeyen konvoydaki araçlardan dolar ve bayrak sallanmasının vatandaşları tahrik ettiğini ifade ederken, yapılan paylaşımlar sonrasında "Suriyeliler" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte sosyal medya platformu Twitter'daki yorumlardan bazıları;

Suriyelilerin oluşturduğu araç konvoyu Şanlıurfa'yı karıştırdı! Toplanan kalabalığın tepkisi sert oldu

Suriyelilerin oluşturduğu araç konvoyu Şanlıurfa'yı karıştırdı! Toplanan kalabalığın tepkisi sert oldu

Suriyelilerin oluşturduğu araç konvoyu Şanlıurfa'yı karıştırdı! Toplanan kalabalığın tepkisi sert oldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sosyal Medya Şanlıurfa Suriye Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Erkan Can :

yeterki muhacir din kardeşlerimiz ve bizi yönetenler sefa sürsünler. biz aç da yaşarız türk vatandaşları olarak.

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ERKAN :

az bize vallahi de az billahide az

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bekir yapici:

bunlar muhacir din kardeslerimiz degilmi?

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