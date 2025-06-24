Suriyelilerin Kalıcı Dönüşü İçin Sınır Kapısında Yoğunluk

Suriyelilerin Kalıcı Dönüşü İçin Sınır Kapısında Yoğunluk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin sayısı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle artış gösterdi. İç savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, gümrük işlemlerini tamamlayarak memleketlerine geçiş yapıyor.

Ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan kalıcı dönüş kapsamındaki geçişlerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle artış gözleniyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nı da kullanıyor.

Jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridordan geçen Suriyeliler, gönüllü ve kalıcı dönüş için gümrük işlemlerini yapıyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Suriyeliler, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor.

"Ülkeme döndüğüm için çok heyecanlıyım"

Sınır kapısında geçiş için bekleyen 13 yaşındaki Şahed Barude, AA muhabirine, henüz 2 yaşındayken geldiği Türkiye'den ülkesine gitmek üzere ayrıldığını söyledi.

Okulların tatil olması nedeniyle 5 kişilik ailesiyle memleketi Hama'ya gittiklerini ifade eden Barude, "İnşallah hayat orada güzel olur. Burada çok mutluyduk, Türkler çok iyi insanlardı, çok sağ olsunlar. Hama'ya gidiyoruz orada evimiz var, ülkeme döndüğüm için çok heyecanlıyım." dedi.

Rayit El Zuvaiyn (26) de 12 yılın ardından ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Türkiye'de çok güzel günler geçirdiğini anlatan Zuvaiyn, "Burada çalıştık, ekmek yedik. Türkiye çok güzeldi, bize iyi baktılar. Okullar kapandı, şimdi Suriye'ye gidiyoruz. Halep'te evimizi yaptıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu

Sağlık sisteminde yeni dönem! 7 köklü değişiklik geliyor
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Ateşkes başladı! İran'dan 'Son darbeyi vurduk' mesajı

İsrail-İran savaşında dünyanın beklediği haber geldi
Resmi temaslar başlıyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun

O da geri dönüyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun
Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.