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Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

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Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor. Ekipler, kadın ve çocuklara geçiş önceliği tanıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.

Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

"Türk milleti bize hakkını helal etsin"

Ailesiyle Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Ahmed İbrahim (32), AA muhabirine, Türkiye'ye sığındıktan sonra Gaziantep'e yerleştiklerini ve orada 11 yıl yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin kendilerine sahip çıktığı için minnettar olduğunu anlatan İbrahim, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 kişilik ailemle Humus'a gidiyoruz ve orada yeni bir hayat kuracağız. Ülkemizde savaş bitti, Esed kaçtı, ondan kurtulduk, Allah kısmet ederse orada işimizi kuracağız, ben Türkiye'de inşaat işleri öğrendim, ülkeme gidip kendi işimi yapacağım. Artık mutlu olacağız, Türkiye bizim arkamızda olduğu için her şey düzgün olacak. Türkiye bize çok yardım etti, Türk milleti bize hakkını helal etsin."

"Yeni ve güzel bir hayat bizi bekliyor"

Yaklaşık 12 yıl sonra 2 çocuğuyla memleketi Hama'ya dönmek üzere yola çıkan Ema Şavva da "Çok mutluyum, inşallah yeni ve güzel bir hayat bizi bekliyor. Çocuklarım ilk kez vatanlarını görecek, bunun için de ayrıca mutluyum, akrabalarımız bizi bekliyor. Burada iyi günlerimiz de kötü günlerimiz de geçti. Türk milletine, reis Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz." dedi.

Ülkesinde doktor olup insanlara yardım etmek istiyor

Betül Eşumen ise ailesinden 8 kişiyle 5 yıldır yaşadıkları Türkiye'den memleketi İdlib'e dönmek üzere sınır kapısına geldiğini anlattı.

Türkiye'de güzel ilişkiler kurduklarını belirten Eşumen, "Şimdi gidiyoruz çünkü akrabalarımız, dedelerimiz Suriye'de, artık ülkeme gidip okuluma orada devam edeceğim. Okulumu bitirip doktor olmak istiyorum, insanlara yardım etmek için bu mesleği yapmak istiyorum. Türkiye'den ayrılırken üzüldük çünkü burada güzel arkadaşlıklar kurduk." dedi.

"Türkler ne zaman Suriye'ye gelmek isterse başımın üstünde yerleri var"

Ülkelerine dönmek için eşi ve iki çocuğuyla Yayladağı Sınır Kapısı'na gelen Halil Abdullah da Suriye'deki iç savaşın ardından ailesiyle Mersin'e gelerek yaşamını sürdürmeye başladığı ifade etti.

Türk halkının misafirperver olduğunu vurgulayan Abdullah, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hiç sorun yaşamadım. Şimdi ülkemde savaş bitti, Suriye'ye gideceğim. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Türk milleti, devleti ve hükümetinden çok memnun kaldık. Türkler ne zaman Suriye'ye gelmek isterse başımın üstünde yerleri var. Ablam karşı tarafta hazır, bizi bekliyor. 14 sene vatanımı hiç görmedim, 14 sene gurbette geçti. Türkiye'den çok memnunduk ama vatan başka, mecbur gidiyorum."

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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