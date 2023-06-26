Suriyeli çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriye uyruklu 5 yaşındaki Ubeyde Osman Muhammet hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Konuralp Mahallesi 2064 nolu sokakta meydana geldi. Suriye uyruklu Ubeyde Osman Muhammet, iddiaya göre 2 katlı binanın 2'nci katındaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada boşluğa düştü. Durumu fark eden ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ubeyde Osman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.