Üye Girişi
Haberler
Suriyeli çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Suriyeli çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriye uyruklu 5 yaşındaki Ubeyde Osman Muhammet hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriye uyruklu 5 yaşındaki Ubeyde Osman Muhammet hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Konuralp Mahallesi 2064 nolu sokakta meydana geldi. Suriye uyruklu Ubeyde Osman Muhammet, iddiaya göre 2 katlı binanın 2'nci katındaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada boşluğa düştü. Durumu fark eden ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ubeyde Osman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Konuralp Hisarcık Suriye Akyazı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title