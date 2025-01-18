Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlenen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık paylaşıma "Geçit vermedik, vermeyeceğiz" notunu da düştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.
21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 21 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor."