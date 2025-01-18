Üye Girişi
Haberler
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlenen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık paylaşıma "Geçit vermedik, vermeyeceğiz" notunu da düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.

21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 21 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor."

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
img

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
img

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
img

Akaryakıt fiyatları yine zamlandı!
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli Yanmış:

Bu enikler niye hala silah bırakmıyor ne bekliyorlar acaba

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Rabbim askerimizin tırnağına taş değdirmesin

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

vur vur vur vur

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Deli çoşkun:

bu kadar ölen köpeklr ne bitmezmiş ve nerden geliyorlar tahmin ediyorum çoğuda avrupadan geliyorlar çünkü kandırılıyorlar dağa çıkmak icin inşallah daha çok leşlerini serer tsk

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGhostyEis:

ben inanmıyorum leşler nerde 21 olduğu ispatı varmı yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Ayakkabı numaralarını bildiklerinizden mi yoksa bunlar yenimi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri

İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri
Otomobilde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.