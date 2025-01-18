Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.

21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 21 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor."